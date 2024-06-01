Eskişehir'de yapılan uygulamada 1 kişi yoklama kaçağı çıktı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenini sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 52 şahıs sorgulanırken, 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, 31 Mayıs tarihinde halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla Millet Bahçesi Parkı'nda şüphelilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamada 52 şahıs sorgulanırken, 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu belirlendi. - ESKİŞEHİR