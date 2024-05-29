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Konya'dan Afyonkarahisar'a kargo ile gönderilen uyuşturucu maddeyi alarak kaçmak isteyen şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da polis ekipleri, Konya'dan gönderilen uyuşturucu maddeyi alarak kaçmaya çalışan bir şahsı yakaladı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'dan Afyonkarahisar'a kargo ile gönderilen uyuşturucu maddeyi alarak kaçmak isteyen şahıs polis ekiplerinde yakalandı.

Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Konya'dan Afyonkarahisar'a kargo poşeti içerisinde uyuşturucu madde gönderileceği, bir şahsın bu kargo poşetini alacağı yönünde aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şahsın kargo poşetini aldığı görülmüş, şahıs kaçmaya çalıştığı esnada ekip aracına vurarak maddi hasarlı kazaya neden oldu. Ekipler tarafından zor kullanılarak etkisiz hale getirilen şahıs, yapılan üst aramasında ve araç aramasında; 5,72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. H.Ç., isimli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçu kapsamında adli işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Güvenlik Uyuşturucu Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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