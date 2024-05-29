Dörtyol'da kumar oynayan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki bir işletmeye baskın düzenledi.
Denetimde kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza kesildi.
İş yeri sahibi M.İ. hakkında adli işlem yapıldı.