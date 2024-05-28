Eskişehir'de Çalınan 5 Motosiklet Bulundu, 5 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de çalınan 5 motosiklet polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunurken, meydana gelen olaylarla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Alpu İlçesi'nde meydana gelen 5 ayrı motosiklet hırsızlığı hakkında çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı olarak şüphelilere ait evlerde bulunan 5 motosikletlere de el konuldu. - ESKİŞEHİR