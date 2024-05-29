Muğla Bodrum'da Hırsızlık Olayı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 şahsın rahat tavırlarla bir ikametin bahçesine girip sırt çantasını alıp götürdükleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı sokakta geçen hafta da polis ile aranan bir kişis arasında kovalamaca yaşanmıştı.

23 Mayıs gecesi Çırkan Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'taki 3 katlı binanın bir süredir boş olan 2'nci katında, aralarında aranan şahısların da olduğu kişilerin ev sahibinin bilgisi dışında yaşamaya başladığı ihbarını alan polis bahse konu binaya geldi. Polisin geldiğini fark eden ikametteki bir kadın ile çeşitli suçlardan arandığı öğrenilen bir erkek şahıs, balkondan atladı. Yan taraftaki binaların bahçelerine giren şüpheliler, koşarak uzaklaştı. Olayda bir kişi gözaltına alındı. 23 Mayıs günü sabaha karşı ikamete yeniden birilerinin geldiği ihbarı üzerine polis yeniden bölgeye gelerek kontrollerde bulundu.

Aynı sokakta yine olay

Dün sabahın erken saatlerinde yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda ise kimliği belirsiz 2 kişinin siyah bir otomobille bölgeye geldiği görüldü. Şahıslardan biri geçen hafta polis baskınının yaşandığı evin kapısına giderek kontrol etti. İki şahsın daha sonra bahse konu binanın yan tarafındaki binaya ağızlarında sigara ve rahat tavırlarla girdikleri görüldü. Bir süre ikametin bahçesinde vakit geçiren şüpheliler, bahçedeki sırt çantasını alıp yine rahat tavırlarla olay yerinden uzaklaştılar.

İkamet sakinleri ise sabah uyandıklarında önce etraftaki çamurlu ayak izlerini fark ettiler. Daha sonra içerisinde çeşitli malzemelerin olduğu sırt çantasının yerinde olmadığını gördüler. Bir haftada 2'nci olayı yaşayan mahalleli, şüpheli şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerini istedi. - MUĞLA