Adana'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi, 102 şüpheli yakalandı

Adana'da Yüreğir polisi yaptığı çalışmalarda 13 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheliyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye ve araştırma ekipleri vatandaşların güvenliği için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerin yaptığı uygulamalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 2 uzun namlulu ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait 41 fişek ele geçirilirken aynı zamanda 2 kesici alet de ele geçirildi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarıyla 46,85 gram uyuşturucu madde, 218 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan uygulamalarda uyuşturucu maddenin yanı sıra çalıntı 7 motosiklette ele geçirildi. Aynı zamanda Yüreğir polisi çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheliyi yakalarken yabancı uyruklu kişilere yönelik uygulamalarında ise 494 yabancı uyruklu kişiyi sorgularken 131'ni mobil göç aracına gönderdi. - ADANA