Üye Girişi
Haberler

Adana'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi, 102 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Yüreğir polisi yaptığı çalışmalarda 13 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheliyi yakaladı. Aynı zamanda uyuşturucu madde ve çalıntı motosikletler de ele geçirildi.

Adana'da Yüreğir polisi yaptığı çalışmalarda 13 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheliyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye ve araştırma ekipleri vatandaşların güvenliği için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerin yaptığı uygulamalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 2 uzun namlulu ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait 41 fişek ele geçirilirken aynı zamanda 2 kesici alet de ele geçirildi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarıyla 46,85 gram uyuşturucu madde, 218 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan uygulamalarda uyuşturucu maddenin yanı sıra çalıntı 7 motosiklette ele geçirildi. Aynı zamanda Yüreğir polisi çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheliyi yakalarken yabancı uyruklu kişilere yönelik uygulamalarında ise 494 yabancı uyruklu kişiyi sorgularken 131'ni mobil göç aracına gönderdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yüreğir Adana Güvenlik Uyuşturucu Suç Polis 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1,2 milyar lira ceza

Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1,2 milyar lira ceza

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

Bakmadan Geçme

Şahane Hayatım 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mayıs Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığı ile nasıl başa çıkılır? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Almanya-Türkiye Milletler Ligi maçı canlı izle! ALMANYA- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI (HD) İZLEME LİNKİ BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Rekabet Kurumu'ndan beyaz et firmalarına ceza! Hangi firmalar ceza aldı, neden ceza aldılar? Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Barcelona'nın yeni teknik direktörü kim? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? İlk Hababam Sınıfı kaç yılında çekildi? #128250 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi Deprem İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Avrupa'da sokak hayvanları ne yapılıyor? Avrupa'da köpek sorunu nasıl çözüldü?
'Geç saatte dışarı çıkma' cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

"Geç saatte dışarı çıkma" cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title