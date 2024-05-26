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Aksaray'da Asayiş Uygulamasında Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi

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Aksaray'da yapılan asayiş uygulamasında durdurulan araçta sürücünün iddia ettiği gibi silah olmadığı belirlendi. Ancak yapılan aramada kurusıkı tabanca bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

Aksaray'da asayiş uygulamasında durdurulan ve sürücüsünün sorulması üzerine "Silah yok" dediği aracında kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Akin köyü yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köy yolunda AKsaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş uygulaması yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 BC 881 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünün ardından araç sürücüsü ve yolcuların üzerleri arandı. Araçtan inerken polis ekipleri araç sürücüsü A.K. isimli şahsı araçta silah gibi suç aleti olup olmadığını sorması üzerine sürücü, "Yok" diye cevap verirken, tedirgin hal ve hareketlerden şüphelenen ekipler araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç torpido gözünde 1 adet şarjörü dolu ve takılı vaziyette kurusıkı tabanca ele geçirildi. Başka birinin üzerine fatura edilmesine rağmen tabancanın kendisinin olduğunu söyleyen sürücü polis ekiplerince alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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