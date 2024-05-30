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Eskişehir'de alkollü eğlence mekanları denetlendi

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Eskişehir'de polis ekipleri, alkollü eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede denetim gerçekleştirdi. 192 kişi ve 16 araç kontrol edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince alkollü eğlence mekanlarının yoğun olduğu bölgede gerçekleştirilen denetimlerde, 192 şahıs ve 16 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ile Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta bulunan alkollü eğlence mekanlarının çevresinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 4 ekip ve 10 personel görev alırken, 192 şahıs ve 16 araç kontrol edildi. Yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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