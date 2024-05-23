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Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 16 şahıs yakalandı

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Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 16 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 37 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 16 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 37 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 16 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Ordu Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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