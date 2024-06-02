Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da çıkan kavga polisin müdahalesiyle son buldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavga, polisin havaya ateş açmasıyla sona erdi. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı ve bazı şüpheliler gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da 2 grup arasında çıkan kavga, polisin havaya ateş açması ile son buldu. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, bazıları kaçtı. Olaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alınırken, görüntülerde yere düşen bir kişinin defalarca tekmelendiği görüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Diyarbakır Kavga Güvenlik Şiddet Gözaltı Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

 İstanbul'da çöken binanın sahibinden sonra bina altındaki döner işletmecisi de gözaltına alındı

İstanbul'da çöken binanın sahibinden sonra bina altındaki döner işletmecisi de gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title