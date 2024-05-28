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Batman'da 169 suçtan kaydı bulunan kişi yakalandı

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Batman'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 169 suçtan kaydı bulunan O.A. isimli şahıs yakalandı. GBT sorgulamasında, O.A.'nın 19 ilde 29 dosya kapsamında arandığı belirlendi.

Batman'da 169 suçtan kaydı bulunan kişi polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 169 suçtan kaydı bulunan O.A. yakalandı.

GBT sorgulamasında O.A'nın, 19 ilde 29 dosya kapsamında arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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