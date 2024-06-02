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Diyarbakır'da Kimlik Numarası Dolandırıcılığı

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Diyarbakır'da GBT sorgusunda verdiği kimlik numarası ile sistemdeki fotoğrafı örtüşmeyen bir kişi yakalandı. Kişinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve verdiği kimlik numarasının ağabeyine ait olduğu belirlendi.

DİYARBAKIR'da GBT sorgusunda verdiği kimlik numarası ile sistemdeki fotoğrafı örtüşmeyen Beşir Ç. (19), kaçmaya çalışırken yakalandı. Beşir Ç.'nin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, verdiği kimlik numarasının da ağabeyine ait olduğu belirlendi.

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda polisin şüphe üzerine durdurduğu motosikletli Beşir Ç., yanında kimliğinin olmadığını söyleyip, bir kimlik numarası verdi. Polis ekipleri, GBT sorgusunda sistemdeki fotoğrafta görülen kişinin farklı olduğunu belirledi. Polislere itiraz eden Beşir Ç., kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İncelemede, Beşir Ç.'nin 'hırsızlık' suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, verdiği kimlik numarasının da ağabeyi T.Ç.'ye (22) ait olduğu tespit edildi. Beşir Ç., işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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