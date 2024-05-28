İstanbul'un bazı ilçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul'un bazı ilçelerinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince, motorize yunus timlerinin de katılımıyla Kağıthane, Eyüpsultan ve Sultangazi'de genel asayiş olaylarının engellenmesi ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Ekipler, şüpheli kişilerin üst aramasını ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü de yaptı.