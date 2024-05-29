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Kastamonu'da Kaçak Tütün Operasyonu: 12 Bin 200 Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak tütün ürünleri sattığı belirlenen iki şahsın adreslerinde yapılan aramalarda 12 bin 200 adet doldurulmuş makaron ile tütün ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da polis ekiplerince iki adreste yapılan aramalarda 12 bin 200 adet doldurulmuş makaron ile tütün ele geçirildi. Ekipler tarafından 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ürünleri sattıkları belirlenen iki şahsın adresinde arama yapıldı. Aramada 12 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 13 kilogram nargile tütünü ve 5 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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