Ankara'nın Sincan ilçesinde silahlı saldırı: 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, seyir halindeki araçtan silahla ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde seyir halindeki bir araçtan havaya silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen O.A. ve B.A, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.