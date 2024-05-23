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Eskişehir'de Uygulamada Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda bin 265 şahıs ile 41 araç sorgulanırken, 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda bin 265 şahıs ile 41 araç sorgulanırken, 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 84 park ve bahçede Yaya Devriye Timleri ile uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada bin 265 şahıs ile 41 araç sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan 2 şüphelinin yoklama kaçağı, 1 şüphelinin ise 'Yasadışı (kaçak/izinsiz) Bahis Oynamak' suçundan arandığı ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Tepebaşı Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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