Aksaray'da Polis Kovalamacası

Aksaray'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp aracı üzerine süren ve ters yola girip kaçan sürücü yürekleri ağza getirirken, anbean kameralara yansıyan o görüntüler ve kovalamaca anları film sahnelerini aratmadı.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, muhtemel olayların önüne geçilmesi amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Akin köy yolundaki denetimde şüphe üzerine 68 HD 596 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek süratli bir şekilde ters yola girip kaçmaya başladı. Tüm bu yaşananlar anbean hem gazetecilerin kamerasına hem de araç kamerasına yansırken, sürücünün kaçması üzerine hemen araçlara binen polis ekipleri takibe başladı. Aksaray sokaklarında siren seslerinin yankılandığı kovalama anları ise aksiyon film sahnelerini aratmadı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücüyü bir süre takip eden polis ekipleri sürücünün çok hızlı ve tehlikeli araç kullanması gerekçesiyle muhtemel bir kaza yapma riskine karşı takibi bıraktı. Sürücünün plakasına dur ihtarına uymamaktan bin 506 TL, ters yolda seyretmekten 6 bin 439 TL ve trafiği tehlikeye sokmaktan bin 507 TL olmak üzere toplam 9 bin 452 TL para cezası kesildi. - AKSARAY