Bağcılar'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, Ev ve Araçlara Kurşun İsabet Etti

Bağcılar'da iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken çok sayıda ev ve park halindeki araca kurşun isabet etti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 648 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan silahlı iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine ateş etmeye başladı. 648 Sokak'ta başlayan silahlı kavga 644 Sokak'ta son bulurken, şahıslar ara sokaklardan kaçarak uzaklaştı. Olayda bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri iki sokakta inceleme yaptı. Yapılan incelemede çok sayıda ev ve araca kurşun isabet ettiğini tespit etti. Olay yerinde polis ekipleri 40 adet boş kovan ve 2 adet mermi tespit etti.

Grubun ateş açması ile vatandaşların kaçışması ve tarafların olay yerinden kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Polisler sokak ve çevresinde güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İsmini vermek istemeyen mahalle sakini, "Sabah geldiğimizde araçların vaziyeti buydu. Hepsi kurşunlanmış. Akşam çatışma çıkmış dediler. Olaydan haberimiz yok. 6-7 tane araç var. sokaktaki bazı evlerde de hasar var" dedi. - İSTANBUL