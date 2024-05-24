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Başakşehir'de Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

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Başakşehir'de bulunan Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri şüphelileri arama çalışmalarına devam ediyor.

Başakşehir'de bulunan Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan Başakşehir Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derneğe kimliği belirsiz kişiler, silahla birçok kez ateş etti. Olay sonrası şüpheliler kaçarak kayıplara karışırken, dernekte bulunan Ahmet G., Yakup A., Muhammet B., Furkan Ö. ve İsmail D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Derneğin etrafı güvenlik şeridi ile kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir Saldırı Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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