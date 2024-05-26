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Aksaray'da polis kovalamacasıyla yakalanan şüpheli

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Aksaray'da yaşanan kovalamacanın şüphelisi polis tarafından yakalandı. Şüpheli, ehliyeti olmadığı gerekçesiyle kaçtığını söyledi.

Aksaray'da kameraya yansıyan ve yürekleri ağza getiren kovalamacanın şüphelisi polisin çalışmasıyla yakalandı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Akin köy yolunda yaşandı. Yolda asayiş uygulaması yapan ekipler şüphe üzerine 68 HD 596 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek süratli bir şekilde ters yola girip kaçmaya başladı. Sürücünün kaçması üzerine hemen araçlara binen polis ekipleri takibe başladı. Aksaray sokaklarında siren seslerinin yankılandığı kovalama anları ise aksiyon film sahnelerini aratmadı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücüyü bir süre takip eden polis ekipleri sürücünün çok hızlı ve tehlikeli araç kullanması gerekçesiyle muhtemel bir kaza yapma riskine karşı takibi bıraktı. Ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürücünün izini süren asayiş şubesi ekipleri anbean hem gazetecilerin kamerasına hem de araç kamerasına yansıyan ve yürekleri ağza getiren o görüntülerin şüphelisi B.A.B. (28) polisin çalışmasıyla yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şahsın ifadesinde ehliyeti olmadığı gerekçesiyle kaçtığını söylediği öğrenilirken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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