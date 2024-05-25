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Mersin'de 17 Adrese Operasyon: 84 Şahıs Yakalandı

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Mersin polisi, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyon ve uygulamada 84 şahsı yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 17 adreste eş zamanlı operasyon ve uygulama gerçekleştirildi. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Mersin polisi aranan şahıslara yönelik belirlediği 17 adrese gerçekleştirdiği operasyon ve uygulamada 84 şahsı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 17 adres belirlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapılırken, bazı noktalarda da uygulama gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile aranan 84 şahıs yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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