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Katilin kaçmasına yardım iddiasına gözaltı

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Samsun'da oto döşemecinin öldürülmesi olayında, katilin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. İş yerinin karşısındaki çay ocağında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Asım Cerrah hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı düzenleyen Sercan T.'nin olay yerinden kaçtığı otomobili buldu ve aynı bölgede araçla kaçmasına yardım ettiği iddia edilen İ.B.'yi gözaltına aldı.

Katilin kaçmasına yardım iddiasına gözaltı

SAMSUN - Samsun'da sanayideki iş yerinin karşısındaki çay ocağında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen oto döşemecinin katilinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi 46. Sokak'ta 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cerrahoğlu Oto Döşeme adlı işyerinin sahibi Asım Cerrah (42), iş yerinin karşısındaki çay ocağında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Asım Cerrah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı Sercan T.'nin düzenlediğini tespit etti. Sercan T.'nin olay yerinden kaçtığı otomobil, Tekkeköy ilçesinde jandarma bölgesinde terk edilmiş halde bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sercan T.'nin olay yerinden kaçıp terk ettiği aracından sonra aynı bölgede aracıyla kaçmasına yardım ettiği iddia edilen İ.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Poliste susma hakkını kullanıp ifade vermek istemeyen İ.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İ.B. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Cinayet Gözaltı Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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