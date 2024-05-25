Batman'da 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 17-24 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silah bulunan kişilere adli işlem yapıldı ve ayrıca aranan 113 kişi yakalandı.
Batman'da 16 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17-24 Mayıs tarihleri arasında ruhsatsız silahların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler yaptığı uygulamalarda 16 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Silah bulunan kişiler hakkında adli işlem yapıldı.
Uygulamada, ayrıca aranan 113 kişi yakalandı.