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Erzurum'da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu

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Erzurum polisi, fuhuş yapıldığı ve fuhşa yer temin edildiği şüphesiyle üç masaj salonuna baskın düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı ve 10 mağdur kadının sağlık kontrolleri için işlemler başlatıldı.

Erzurum polisi masaj salonu adı altında fuhuş yaptırdığı ve fuhşa yer temin ettiği şüphesiyle üç salona baskın yaptı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde faaliyet gösteren masaj salonları ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda üç masaj salonunun sistem adı altında fuhuş yaptırdığı ve fuhşa yer temin ettiği anlaşılmış, konu ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu 21.05.2024 günü yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, üç masaj salonu mühürlenmiş, masaj salonlarında çalıştırılan 10 mağdur kadın sağlık kontrollerinin yapılması işlemleri için ve mağdur ifadeleri alınmak üzere Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevkedilmek üzere şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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