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İstanbul ve Kırıkkale'de silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı

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İstanbul'da bir işyerine ve Kırıkkale'de bir otele silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler, polis ekiplerince tespit edildi ve yakalandı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da bir işyerine Kırıkkale'de de bir otele silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler polis ekiplerince tespit edildi. Daltonlar suç örgütüne üye olduğu belirlenen şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bir işyerine düzenlenen silahlı saldırının faillerini bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler, şüphelilerin Kırıkkale ilinde faaliyet gösteren bir otele de silahlı saldırı düzenlediğini belirledi. Bunun üzerine organize polisi, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin çalıntı motosiklet ile olayı gerçekleştirdikleri saptadı. Çalıntı motorun izini süren polis, E.B. isimli kişinin motosikleti kullandığını, E.S. isimli şüphelinin ise silahlı saldırıları düzenlediğini belirledi. Şüphelilerin 'Daltonlar' suç örgütüne üye olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerini tespit eden polis, eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda E.B. ve E.S. ile birlikte onlara yardım ve yataklık eden 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet otomatik tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

SALDIRILAR KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin saldırıları düzenlediği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin motosikletle hedefteki işyerlerinin önüne gelerek saldırıyı gerçekleştirdikleri anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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