Üye Girişi
Haberler

Siirt'te 3 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT'te polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Eruh kara yolu üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada koltuğa gizlenmiş 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Siirt Güvenlik Suç Polis Kaçakçılık Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

 İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra bina altındaki döner işletmecisi de gözaltında

İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra bina altındaki döner işletmecisi de gözaltında

 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti

Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title