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DHA YURT BÜLTENİ - 17

Kendisini eve almayan halasını başından vurdu KONYA'da, Haydar G. (19) husumetli olduğu halası Döndü Gülağacı'nı (47) kendisini eve almadığı gerekçesiyle tüfekle ateş açarak başından vurdu.

DHA YURT BÜLTENİ - 17
17.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:28

Kendisini eve almayan halasını başından vurdu

 

KONYA'da, Haydar G. (19) husumetli olduğu halası Döndü Gülağacı'nı (47) kendisini eve almadığı gerekçesiyle tüfekle ateş açarak başından vurdu. Evinin penceresinden dışarı bakarken vurulan hala, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan yeğen ise aranıyor.Olay, saat 14.30 sıralarında, Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102 Sokak üzerindeki evde  meydana geldi. İddiaya göre Haydar G. daha önceden aralarında husumet bulunan halası Döndü Gülağacı'nın evine gitti. Ancak hala, yeğenini eve almadı. Haydar G., evin penceresinden dışarı bakan halasına yanında götürdüğü tüfekle ateş açtı. Gülağacı, başından vuralarak, ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Döndü Gülağacı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.Gülağacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis, kaçan Haydar G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerinden görüntüler-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı

BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki 2 ev, 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.Gercüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan 1 kişi, koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan kişi hastanede tedaviye alınırken, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla kişinin oturduğu ev ile yanındaki 2 katlı ev karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipler evlerde oturanlara test işlemine başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Sağlık ekiplerin eve gitmesiSokağın giriş ve çıkışları kapatılmasıEvlerden detayGüvenlik şeridiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),

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Yolda yürürken bacağına saçma isabet etmesiyle yaralandı

ADIYAMAN'da, yolda yürüyen Burhan Yiğit, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tüfekten çıkan saçmanın bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Burhan Yiğit bir anda bacağında acı hissederek yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yiğit'in bacağına tüfekten çıkan saçmanın isabet ettiğini belirledi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Burhan Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Olay yeri-Sağlık ve polis ekipleri-Ambulansı gidişi-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR-ADIYAMAN

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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, görevine başladı

VALİLER Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan Siirt Valiliği'ne atanan Osman Hacıbektaşoğlu görevine başladı.

Valiler Kararnamesi İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevinden Siirt Valiliğine atanan Osman Hacıbektaşoğlu, kente gelerek, görevine başladı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenen karşılama töreninin ardından konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, "Baykan ilçesinde kaymakamlık yapmış bulunmaktaydım. Allah nasip etti, 20 sene sonra tekrar buraya atandım ve bu kez vali olarak atandım. Sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun selamlarını getirdim. Kendilerine beni bu göreve layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Bu kadim memleketimizi daha ileri bir seviye getirmek için hep birlikte durmadan çalışacağız. Teröre geçit vermeyeceğiz, eğitime önem vereceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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