Batman'ın Gercüş ilçesinde su sıkıntısı sona erdi

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyünde yaşanan su sıkıntısı, yapılan 18. sondaj çalışmasıyla sona erdi. Şimşek ailesi tarafından yapılan sondajda bulunan su, köyün içme suyu şebekesine bağlandı.

İBRAHİM TOPRAK/İBRAHİM TORLAK - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyündeki su sıkıntısı, 18. sondaj çalışmasında bulunan suyla giderildi.

Gercüş ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Ulaş köyünde nüfusun artması ve yağışların azalması nedeniyle su ihtiyacının karşılandığı kaynak suyu yetersiz gelmeye başladı.

Vatandaşların ihtiyacını karşılamak amacıyla İl Özel İdaresi tarafından köyde su deposu yapıldı, tankerlerle taşınan suyla köyün sıkıntısı giderilmeye çalışıldı.

Su sorununa kalıcı çözüm bulmak amacıyla devlet ve köylülerin imkanlarıyla bugüne kadar 17 sondaj çalışması yapıldı ancak su bulunamadı.

Yaklaşık 3 ay önce köye dönüş yapan Şimşek ailesi, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta satın aldıkları tarlada sondaj çalışması yaptı. Yapılan 18. sondaj denemesinde 110 metrede su bulunması köyde sevinç yarattı.

Şimşek ailesi, su kuyusunu köye hibe etti. Böylelikle kuyudan sondajla çıkarılan su, Kaymakamlık ve İl Özel İdaresince yapılan 2 kilometrelik şebeke çalışmasıyla köyün içme suyu şebekesine bağlandı.

"Susuz köy" olarak anılıyordu

Ulaş köyü Muhtarı Mehmet Nuri Güneş, AA muhabirine, köyde taşıma su ile ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Köylerinin eski yerleşim yeri olduğunu aktaran Güneş, geçmişte köydeki hane sayısının az olması ve kaynak suyunun bol olmasından dolayı su sıkıntısının yaşanmadığını ancak son yıllarda yağışların azalması nedeniyle su sıkıntısının baş gösterdiğini belirtti.

"İl Özel İdaresi tarafından su deposu yapılmıştı. Tankerlerle köyümüze su taşınıyordu. Bugüne kadar taşıma su ile idare ediyorduk. Her yıl köyün dört bir yanında su kuyuları açıyorduk. Ancak su bulamıyorduk." diyen Güneş, köylerinde su bulunamadığı için yörede "susuz köy" olarak anılmaya başladıklarını aktardı.

Muhtar Güneş, şunları dile getirdi:

"Su sıkıntısı sonucu yıllar içinde hane sayısı 160'tan 60'a düştü. Bazen kaynak suyunun aktığı çeşmenin başında uzun kuyruklar oluşuyordu. 18. sondaj çalışmasında suyu bulduk. Sağ olsun tarla sahibi köylümüz, açılan kuyuyu köye hibe etti. Suyu bulduktan sonra köyde birçok kişi ev yapmaya başladı. Köye dönüşler başladı. Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan köylülerimiz artık köye dönmeyi düşündüklerini söylüyor. Köyümüzün kaderi değişti. Son 1 ayda 10 aile köye döndü. Köyümüzün eskiden olduğu gibi kalabalık günlerine kavuşmasını umuyoruz."

"Suyun bulunmasıyla bir bayram havası yaşadık"

Tarlasında su bulunan Mehmet Şimşek, suyu bulma konusunda ümitli olduklarını belirterek, "Hiçbir menfaat gözetmeden sadece köyümüz için tarlada sondaj çalışması yaptık ve suyu bulduk. Daha sonra su kuyusunu köyümüze hibe ettik. Sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Köyde oturan Hayrettin Gündüz ise yıllarca taşıma su ile ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve neredeyse köyden göç etme noktasına geldiklerini aktardı.

Gündüz, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Suyun bulunmasıyla bir bayram havası yaşadık. Sondajla çıkarılan su bize yetiyor artık." diye konuştu.