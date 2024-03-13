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DEM Parti Batman Gercüş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Batman Gercüş adayı Yılmaz Suphi Aslan kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Batman Gercüş Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Batman Gercüş adayı Yılmaz Suphi Aslan kimdir?

Dem Parti Batman Gercüş Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Batman Gercüş adayı Yılmaz Suphi Aslan kimdir?

DEM PARTİ BATMAN GERCÜŞ ADAYI YILMAZ SUPHİ ASLAN KİMDİR?

Yılmaz Suphi Aslan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Batman Gercüş Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Batman Gercüş adayı Yılmaz Suphi Aslan eczacılık teknikeridir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygGercüşmasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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