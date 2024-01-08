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Batman'ın Gercüş ilçesinde takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde biri bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Yemişli köyü mevkisinde 06 AD 0686 plakalı otomobil, sürücüsü L.T.'nin (29) kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan biri bebek, 5 kişi yaralandı. Kazada sürücüyle birlikte M.T. (68), H.T. (65), M.T. (27) ve H.T. (1) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesine, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gercüş Batman Hastane Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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