Batman'ın Gercüş ilçesinde sağanak yağış ve fırtına ağaçları devirdi

Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi ve hayat olumsuz etkilendi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına ağaçları devirdi.

Gercüş ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan kara bulutların ardından çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Bağlarbaşı Mahallesinde iki ayrı noktada ağaçlar devrildi. Bazı ağaçlar devrilerek düşerken, bazı yerlerde ise ağaçların büyük dalları kırılıp yola düştü. Fırtına nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. - BATMAN