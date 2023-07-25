Tarıma faydalı çekirgelerin öldürülmemesi çağrısı

Batman'ın Gercüş ilçesinde görüntülenen, uzunluğu 25 santimetreye kadar ulaşan 'saga ephippigera' türü çekirgelerin tarım açısından faydalı olduğu belirtilerek, öldürülmemesi çağrısı yapıldı.

MURAT BAŞAL/İBRAHİM TORLAK - Batman'ın Gercüş ilçesinde görüntülenen, uzunluğu 25 santimetreye kadar ulaşan "saga ephippigera" türü çekirgelerin tarım açısından faydalı olduğu belirtilerek, öldürülmemesi çağrısı yapıldı.

İlçede arpa ve buğday hasadının yapıldığı tarlalarda yoğun görülmeye başlanan, büyüklüğü ile dikkati çeken çekirgelerin insana zarar vermeyen bir tür olduğu açıklandı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine, "saga ephippigera" türü etçil çekirgelerin istilacı olmayan ve zararlı böcekleri yediği için yararlı bir tür olduğunu söyledi.

Dokunulmadığı sürece bu çekirgelerin insanlardan kaçtığına işaret eden Satar, "Daha çok bizim bölgemizde görünen bir tür. İnsanlar büyüklüğünden korkuyor, hemen öldürmeye çalışıyor. İstilacı bir tür değil. Tarıma zarar veren böcekleri yiyorlar, faydalı bir tür. Avcı böcek bunlar. Sayıları arttı, bu bizi sevindiriyor. Lütfen zarar vermeyelim." dedi.

Satar, bu çekirgenin uzunluğunun 25 santimetreye kadar ulaşabildiğini belirtti.

Beslenmek için yerleşim yerlerine geliyorlar

"İnsanlar karışmadığı sürece çekirgeler de insanlara karışmaz. Tutup sıkarsanız, ısırır. Güçlü bir çenesi var, canınızı acıtabilir." diyen Satar, hasadın ardından otlar biçildiği için bu çekirgelerin beslenmek için yakın yerleşim yerlerine gelebildiğini belirtti.

Satar, beslenme şekillerinden dolayı bu büyüklüğe ulaşan çekirgelerin korkulacak bir böcek türü olmadığını vurguladı.

Gercüş'te yaşayan ve etçil çekirge türüne rastlayan çiftçilerden Hasan Bıçakçı ise zararlı böcekleri yemesinden dolayı bu çekirge türünün korunması gerektiğini dile getirdi.