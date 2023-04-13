Batman Gercüş'te Yağış Nedeniyle Yol Kapandı

Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Gönüllü ve Çiçekli köyleri arasındaki yol, heyelanda kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden açıldı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Gönüllü ve Çiçekli köyleri arasındaki yol, heyelanda kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden açıldı.

Gercüş'te etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, Gönüllü ve Çiçekli köyleri arasındaki yolda heyelan oldu. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, 2 saatlik çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.