Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüs kazası: Genç hayatını kaybetti

Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

İlçenin Kozlu köyü mevkiinde 21 SA 295 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 3 kişiden Veysel Laçin (20), sevk edildiği Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri Gercüş ve Hasankeyf Devlet Hastanelerinde devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN