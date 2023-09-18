Batman'da Gercüş ilçesinde Bulgur Kaynatma Geleneği Devam Ediyor

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yüz yıllardır süren 'Bulgur Kaynatma' geleneği, bu yıl da devam etti. Gercüş ilçesinde tarladan toplanarak bir süre dinlendirilen buğdaylar, sonbahar aylarında odun ateşiyle 3 saat pişiriliyor. Damların üzerine serilerek kurumaya bırakılan buğdaylar, değirmenlerde öğütüp kabuklarından ayrılarak bulgur haline geliyor. 'Bulgur Kaynatma' geleneğinin her yıl yapıldığını belirten Osman Kaya, 'Öncellikle suyumuzu dev kazanlara boşaltıyoruz, tabi bunun bir ölçeği vardır. Kazana göre ayarlıyoruz, ne fazla ne de az olmaması lazım. Kazanı suyla doldurduktan sonra kazanın altına ateşi veriyoruz. Ortalama 2 ile 3 saat kaynattıktan sonra buğdayımızı diğer kazana boşaltıyoruz. Süzüldükten sonra damlarda kurutup, torbalarla değirmene götürüyoruz. Kısırlık olsun, köftelik olsun, bunların hammaddesi olsun, bu buğdaydan çıkıyor. Yani tek olarak bulgur olmuyor. Üç dört çeşide ayırıyoruz bunu. Fabrikaya nazaran bu bulgurun tadı daha güzel ve daha lezzetlidir. Kaynattığımız bulguru dayılarımıza amcalarımıza hatta batı taraflarına bile gönderiyoruz' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam