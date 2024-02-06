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Batman'da Miraç Kandili Programı Düzenlendi

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Batman'ın Gercüş ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Ayrıca 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda Gercüş Ulu Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Miraç Kandil'inde ayrıca 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için de dualar edildi. Camideki kandil programında vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi. Ellerin semaya açıldığı Miraç Kandil'inde, depremde hayatını kaybedenler için de dualar edildi. Programa Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, İlçe Müftüsü Muhammed Faruk Akbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş depreminin yıldönümü olduğunu belirten Ulu Camii imamı Mehmet Fatih Varol, "6 Şubat depreminde vefat edenler için camide dualar okundu. Bu gece mübarek Miraç Kandil'ini idrak ettik. Peygamber Efendimizin miraca yükseliş gecesidir. Elhamdülillah bu geceyi idrak ettiğimiz için rabbime sonsuz şükrediyorum ve vatandaşlarla birlikte bu geceyi en iyi bir şekilde ihya ettik" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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