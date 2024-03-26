Gercüş'te doğalgaz temel atma töreni gerçekleştirildi

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde doğalgaz temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yazın getirilmesi planlanan doğal gazın temel atma töreninde konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, doğalgazın Gercüş'e önemli bir değer katacağını ve vatandaşların hayat standartlarını yükselteceğini söyledi.

Çevre için çok mühim bir yatırım olduğunu belirten, Nasıroğlu, eskiden ağaçlar kesilip odun haline getirilerek yakacak olarak kullanıldığını ve cevrede yeşil alan fazla olmadığını, artık bundan sonra kimse ağaçları kesip odun haline getirmeyecek ve çevrenin daha yeşil alanlara sahip olacağını dile getirdi.

"Gercüş ilçemiz, çevre ilçelere göre yeşil alan konusunda iyi bir konuma sahiptir ve artık daha fazla bir yeşil alana sahip olacaktır" diyen Nasıroğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'da bu doğalgaz konusunda bizlere çok destek veriyor. İkincisi de kadınlarımız için çok güzel bir konfordur doğalgaz mutfakta tüpün yanması ve sobaların yanması soba temizliği kömür taşıması gibi durumlardan kurtulacaklar inşallah bu yatırımın ilçemizi rahata kavuşturacaktır" dedi.

Vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.