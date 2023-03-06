- Batman'da bağ budama zamanı başladı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kutlu köyündeki çiftçiler, bağlarını budamaya başladı. Kuraklıktan yakınan çiftçiler "inşallah yağmur yağar" diye dua etti.

Türkiye'de etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle özellikle yağmuru bekleyen çiftçilerin endişeli bekleyişi devam ediyor. Kuraklığın etkilediği şehirlerden olan Batman'da üzüm bağlarında budama başlarken, çiftçilerden yağışların başlamasını dört gözle bekliyor.

Yaşanan kuraklıktan ötürü tarlalarından verim alamadıklarını söyleyen çiftçilerden Ömer Tür, "Tarlamızı budamaya geldik. Mart ayının başından sonuna kadar budama zamanıdır. Kutlu köyümüzde arazimizde üzüm tarlamızda olan ağaçlarımızı buduyoruz. Maalesef bu yıl kuraklık sorunu yaşıyoruz. Allah yardımcımız olsun ve inşallah yağmur yağdırır. Fazla üründe alamadık yaptığımız masrafı bile çıkartamadık. Tarlamıza çağırdığımız işçilerin bile şu an masrafımızı çıkartamıyoruz" dedi.

"Kuraklıktan ötürü otlar bile yeşermemiş"

Her yıl mart ayında bağ budaması yaptığını söyleyen çiftçilerden Mahsum Keskin, "Mart ayında bağ budaması yapıyoruz. Her yıl ortalama bu zamanlarda budama işini yapıyoruz. İnşallah iyi bir kazanç olur. Kuralık bizi tedirgin ediyor. İnşallah Allah'tan dileğimiz bir yağmur yağdırır. Yağan yağmurla bu ekinler canlanır kuraklık sona erer. Kuraklıktan ötürü otlar bile yeşermemiş" diye konuştu.