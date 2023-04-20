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Vali Canalp, Gercüş'te iftar yemeğine katıldı

Vali Canalp, Gercüş'te iftar yemeğine katıldı

Yerel Haberler

Batman Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Gercüş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Batman Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Gercüş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Program öncesi masaları tek tek dolaşarak vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Vali Canalp, sorun ve taleplerini dinledi.

Programa Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Gercüş MHP İlçe Başkanı Yaşar Keskin, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler, esnaf ile ilçede yaşayan depremzede vatandaşlar katıldı.

İftar yemeği sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve ardından dua edildi. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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