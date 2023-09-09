Batman'da odun keserken yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için odun kesen bir vatandaş, motorlu testereyle kendini bacağından yaraladı. Yaralı vatandaş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Batman'da kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için odun kesen vatandaş motorlu testere ile kendini bacağından yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde meydana geldi. Kışlık yakacak ihtiyacı için motorlu testereyle odun kesmek isteyen 39 yaşındaki R.K. yakacak ihtiyacını karşılamak için motorlu testereyle odun kestiği sırada dengesini kaybederek elindeki kesici makine ayağını dizinden kesti. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan R.K. buradaki tedavinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BATMAN