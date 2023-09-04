Batman'ın Gercüş ilçesinde üzüm kurutma işlemi başladı

Batman'ın Gercüş ilçesinde havaların serinlemesiyle birlikte çiftçiler, kuru üzüm çeşitleriyle kışa hazırlık yapıyor. Üzüm kurutma işlemiyle ilgili bilgi veren çiftçiler, kuru üzümleri il dışında yaşayan yakınlarına ve çocuklarına gönderdiklerini belirtti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde toplanan üzümlerin kurutulmasına başlandı.

İlçede havaların serinlemeye başlamasıyla vatandaşlar, kuru üzüm çeşitleriyle kışa hazırlık yapıyor.

Çiftçilik yapan Yusuf Yaşar, pekmez ve pestil için kullanılan üzümün haricinde kuru üzümlerde de kış mevsimi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Sakine Yaşar da yıllardır üzüm kuruttuğunu, üzümleri il dışında yaşayan yakınlarına ve çocuklarına gönderdiğini bildirdi.