Batman'da 35 köy yoluna 'önce yaya' trafik işareti çizildi

Batman'da İl Özel İdaresince 35 köy yoluna "önce yaya" trafik işareti çizildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, güvenli ve düzenli bir ulaşım ağı oluşturma çalışmaları kapsamında Gercüş ilçesine bağlı 35 köyde yatay ve dikey trafik işaretleri yapımının tamamlandığı belirtildi.

Bölgenin genel trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin bilinçli şekilde trafik kurallarına uymasını sağlamak amacıyla çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Köy yollarımızda seyahat eden sürücülerin ve yayaların güvenliği ön planda tutularak, trafik kazalarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir." denildi.