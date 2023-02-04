Siirt-Batman ve Tunceli-Erzincan kara yollarında ulaşıma kar engeli (3) Güncel Haberler YOLDA KALAN ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ÖĞRETMENEVİNDE AĞIRLANDIBatmanın Gercüş ilçesi ile Mardin'in Midyat ilçesi arasındaki karayolunda yoğun tipi, sis ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. YOLDA KALAN ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ÖĞRETMENEVİNDE AĞIRLANDI Batmanın Gercüş ilçesi ile Mardin'in Midyat ilçesi arasındaki karayolunda yoğun tipi, sis ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri, kar küreme aracıyla yolu ulaşıma açmaya çalışırken, yolda mahsur kalan 15 araç sürücü ise Gercüş ilçe Kaymakamlığınca öğretmenevinde ağırlandı. Arif ARSLAN/BATMAN, - Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Mardin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Siirt-Batman ve Tunceli-Erzincan kara yollarında ulaşıma kar engeli (3) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.