Batman'ın Gercüş ilçesinde motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde motosiklet sürücüsü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı.

Gercüş'te Akburç köyü mevkiinde motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Sürücü F.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN