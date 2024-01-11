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Batman'ın Gercüş ilçesinde motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde motosiklet sürücüsü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı.

Gercüş'te Akburç köyü mevkiinde motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Sürücü F.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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