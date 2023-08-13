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Gercüş'te Odunlukta Yangın

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Batman'ın Gercüş ilçesinde odunluk olarak kullanılan alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde odunluk olarak kullanılan alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde odunluk olarak kullanılan alanda bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak yarım saatte söndürüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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