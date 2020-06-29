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Hem kısıtlamayı hem de maske kuralını ihlal etti, ceza yazan polise tepki gösterdi BURSA'da, dün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde dışarıya maskesiz çıkan kadın, polis tarafından durduruldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 16
29.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:56

Hem kısıtlamayı hem de maske kuralını ihlal etti, ceza yazan polise tepki gösterdi

 

BURSA'da, dün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde dışarıya maskesiz çıkan kadın, polis tarafından durduruldu. Polis, ismi öğrenilemeyen kadına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 lira, maskesiz dışarıya çıktığı için de 900 lira para cezası uyguladı. Cezayı öğrenince polisle tartışan kadının polise tepkisi, çevredeki biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Dün saat 12.00 sıralarında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kadın, maske takmadan dışarıya çıktı. Maskesiz kadın, denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Polisler kadına, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 lira, maske takmaması nedeniyle de 900 liralık idari para cezası uygulamak istedi.

Ancak cezayı duyan kadın, ceza kesilmesini önlemek için polislerle tartışmaya başladı. Polislere, 'uzak durun benden' diyerek, tepki gösteren kadın, kaçmaya çalıştı. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Güçlükle sakinleştirilen kadına, ihlalleri nedeniyle para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polisle kadının tartışması

Haber: Muammer İRTEM/BURSA, - Kamera: BURSA,

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Alacak verecek meselesinden tartıştığı kişiyi öldürdü, sokaktan geçen kişiyi yaraladı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Ö.Ç. (64) alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş ettiği Yaşar Killik'i (39) öldürdü, saçmaların isabet ettiği Hasan K.'yı ise yaraladı. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor.

Olay, saat 12.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ç. ile Yaşar Killik arasında alacak-verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ç., Yaşar Killik'e pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Yaşar Killik kanlar içerisinde yere yığılırken, saçmaların isabet ettiği sokaktan geçen Hasan K.'da yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Killik ve Hasan K.'yı, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kilik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Hasan K. ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Polis ekipleri kaçan Ö.Ç.'yi  arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

Manşet

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