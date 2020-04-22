CHP'li Altay: "Dünya durdukça, Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasiye, aziz milletimize hizmet... Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Dünya durdukça, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokrasiye, aziz milletimize hizmet edeceğinin altını çizmek istiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Dünya durdukça, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokrasiye, aziz milletimize hizmet edeceğinin altını çizmek istiyorum" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, Anayasa komisyonu üyesi Ali Mahir Başarır'ın 14 Nisan tarihinde kabul edilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına Dair kanun Teklifi'nin şekil bakımından iptali ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını ifade etti. Altay, "Eline silah alıp, polisimizi, askerimizi, vatandaşımız şehit eden hiçbir teröristin elbette ki hiçbir uyuşturucu baronunun, kadına ve çocuğa cinsel taciz, tecavüz ve şiddet uygulayan hiçbir sapkının af kapsamına alınmasını istememektedir. Ancak, Meclis'ten geçen teklif tam bir eşitsizlik ve adaletsizlik içermektedir. Anayasa 87. maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzük 92. maddelerine göre, bu teklifin kimi maddeleri af niteliği taşıdığı için beşte üç çoğunlukla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem o maddenin kendisinin oylamasında hem de tümünün oylamasında olumlu rey arandığı ve bulunamadığı için Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzük açık aleni bir ihlali vardır" ifadelerini kullandı.

Altay şöyle konuştu:

"Meclis bir asır ayakta kaldıysa, bunun iki temel sebebi vardır: Bunun birinci sebebi kurucusu ve ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün basireti, feraseti, dirayeti, öngörüsüdür, vatan, millet sevgisidir. İkincisi milletin demokrasiye olan aşkıdır. Meclisi ayakta tutan aziz milletimizdir. Dünya durdukça, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokrasiye, aziz milletimize hizmet edeceğinin altını çizmek istiyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA