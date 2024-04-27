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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmede hangi konuları gündeme getireceğini açıkladı. Özel; emekli maaşlarını, belediye borçlarını, atanamayan öğretmenleri, Can Atalay'ın durumunu, Gezi hukuksuzluğunu, 1 Mayıs kısıtlamasını, anayasa değişikliğini ve dış politikayı kapsayan 8 başlığı Erdoğan'la konuşacağını ifade etti.

Önümüzdeki hafta olması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi merakla beklenirken Özel'den görüşmeye dair açıklama geldi. Özel, Erdoğan'la görüşme sırasında hangi konuları konuşacağını paylaştı.

"EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇEKİLMELİ"

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün aktardığına göre Özel, görüşmede gündeme getireceği konuları 8 başlıkta sıraladı. Özel ayrıca partisinin dış politika görüşünü de aktaracağını belirterek "Çok yakında Filistin'e Ramallah'a gideceğim. Azerbaycan'a gideceğim." dedi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı ile görüşmede belediyelerle ilgili her bir başvurumuz ve alacaklarımız konuları gündeme getireceğim. Halkımızın içinde bulunduğu temel sorunları anlatacağım. Emeklilerin sorunlarını dile getirerek, partimizin 'En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi' önerisini ileteceğim.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER VE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Atanamayan öğretmenler konusuna değineceğim. Ayrıca Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması, Gezi davası tutuklularına ilişkin hak ihlallerine dikkat çekeceğim. Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını da gündeme getirip anayasal hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması yönündeki görüşlerimizi aktaracağım. Anayasa değişikliği bahsi mutlaka açılacak. Ben de 'mevcut Anayasa'ya uyulmadı' diye hassasiyetimizi dile getireceğim.

"FİLİSTİN HASSASİYETİMİZİ AKTARACAĞIM"

Türkiye'nin dış siyasetine yönelik de önemli şeyler konuşacağım. Vize sorununu iktidar-muhalefet el birliği ile halletmemiz lazım. Kamyoncunun AKP'li, MHP'li mi olduğuna bakıyor muyuz biz? Kıbrıs sorunu, Yunanistan'la ilişkiler, Ermeni meselesi... Aklınıza gelen bütün milli meselelerde birlik olmalıyız. Filistin konusundaki hassasiyetimizi de aktaracağım. Filistin için dünyadaki 140 lidere mektup yazdım. Bunların 18'i cumhurbaşkanı ile başbakan. Çok yakında Filistin'e Ramallah'a gideceğim. Azerbaycan'a gideceğim."

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Haberler.com / Bilal Ceran - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel 1 Mayıs Eğitim Politika Dünya Ekonomi Haberler

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