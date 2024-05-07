CHP'nin 'Büyük Emekli Mitingi' ne zaman ve nerede yapılacak?

CHP'nin emekli mitingi ne zaman ve nerede yapılacak? Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, emeklilerin sesini duyurmak adına büyük bir miting düzenleyeceklerini açıklamıştı. Büyük Emekli Mitingi'nin yapılacağı tarih ve yer belli oldu. İşte detaylar!

CHP'NİN EMEKLİ MİTİNGİ NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Emekli Mitingi'nin 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacağını açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel, 22 Nisan'da katıldığı bir televizyon programında, "Çok yakında büyük emekli mitingi yapacağız. Bizim mitinglerimiz barışçıl, ses duyurmaya yönelik mitingler olacak. Emeklinin sesini duyurmak için üstüme ne düşüyorsa onu yapacağım." sözleriyle miting çağrısı yapmıştı.

Özel, partisinin grup toplantısında, "CHP olarak bütün emeklileri ve destekleyenleri 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da Büyük Emekli Mitingi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullanarak tarih verdi.