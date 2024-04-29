Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret ara zammı olacak mı?

Enflasyonda beklenen düşüşün gerçekleşmemesi, 17 bin 2 liralık asgari ücretle geçinmeye çalışan işçilere zor günler yaşatırken ara zam beklentisi çalışan kesimde büyümeye başladı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili son açıklamasında ara zammın yapılmayacağını hatırlattı. CHP ise Meclis'e "Asgari ücrete 3 ayda bir zam yapılsın" teklifini sundu. Peki, Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret ara zammı olacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücrete yıl içinde bir zam daha yapılmayacağı, komisyon görüşmeleri başlamadan önce hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından vurgulanmıştı. Yüksek enflasyonun ücretli çalışanların giderlerini artırması ise konuyu tekrar gündeme getirdi.

ARA ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ Mİ?

Çalışanlar, asgari ücrete ara zam beklentisine girerken CHP'den asgari ücret hamlesi geldi. Teklifte asgari ücrete her 3 ayda bir enflasyon oranında zam yapılması yer aldı.

CHP grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın, Meclis Başkanlığı'na emekliler ve asgari ücretle çalışanlar için bir yasa teklifi sundu. Çalışanların alım gücündeki erimeye dikkat çekilen yasa teklifinde "Asgari ücretin üçer aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranında artırılması" önerisi sunuldu.